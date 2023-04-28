«Динамо» — «Факел»: Любимов отменил гол Захаряна. А назначил бы он за это пенальти?

На 52-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Динамо» — «Факел» (0:2) в штрафной площади гостей Арсен Захарян отобрал мяч у Игоря Калинина и забил гол. Арбитр Артем Любимов после чьей-то подсказки взятие ворот отменил. Это решение потом поддержали видеоассистенты.

Эпизод матча «Динамо» — «Факел».

Такой вердикт вызвал споры. По видеоповторам можно предположить, что действительно произошел фол в ногах, что Захарян коснулся ногой ноги соперника и в результате выиграл борьбу. Но на 100 процентов утверждать это невозможно.

Эпизод матча «Динамо» — «Факел».

Эпизод матча «Динамо» — «Факел».

Эпизод матча «Динамо» — «Факел».

Предположим, что такой же момент произошел в штрафной площади «Динамо», где Захарян выступил в роли защитника, а Калинин — нападающего. Вы зафиксировали бы фол динамовца и наказали бы его за такие действия 11-метровым ударом? Вряд ли. Тогда почему тут определено нарушение правил?