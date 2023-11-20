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Сегодня, 13:50

Вратарь «Локомотива» Гильерме заявил, что завершит карьеру в 41 год

Алина Савинова
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Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме заявил, что планирует выступать на профессиональном уровне еще несколько лет.

«Как я могу говорить про сборную России, если я в «Локомотиве» не играю? Но карьеру в национальной команде я не завершил. Планирую играть еще несколько лет. Карьеру футболиста завершу в 41 год», — приводит «РБ Спорт» слова Гильерме.

Бразильский футболист играет за «Локомотив» с 2007 года. Вместе с московской командой он стал чемпионом России в сезоне-2017/18, четырехкратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка страны.

В текущем сезоне 37-летний голкипер провел 4 матча за железнодорожников в FONBET Кубке России, в которых пропустил 3 мяча. У Гильерме есть российское гражданство.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/marinato-gilerme-zavershu-kar-eru-v-41-god/
Маринато Гильерме
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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