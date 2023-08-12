Лантратов — об отбитом пенальти в матче с «Крыльями Советов»: «Это большая заслуга тренерского штаба»

Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов прокомментировал ничью в матче 4-го тура РПЛ-2023/24 с «Крыльями Советов» (1:1).

— Вы знали, как Гарре будет бить пенальти, или гадали?

— Плюс-минус ожидал. Знать — не знал. Это большая заслуга тренерского штаба. Ни для кого не секрет, что мы разбирали бьющих.

— Можете назвать себя героем матча? Сохранили ничью для команды.

— Не хочу на эту тему говорить. Надо говорить о том, как мы сыграли.

— Как вы сыграли?

— Неоднозначный матч. Всю неделю нацеливались на победу, важные очки были. Но, к сожалению, не все получилось.

— «Локомотив» во втором домашнем матче подряд отыгрывается. Почему так происходит?

— Мы взяли очко, которое, надеюсь, будет для нас толчком к будущим победам.

— Также вы пропустили во всех матчах РПЛ. Почему?

— Будем исправляться.

«Крылья Советов» набрали 8 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. У «Локомотива» 5 очков, команда идет на шестой строчке.

В следующем туре «Крылья» в гостях сыграют с «Рубином» 18 августа. «Локо» 19-го числа отправится в гости к «Краснодару».