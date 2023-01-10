Гильерме: «Болел за Бразилию на ЧМ-2022, пока команда не вылетела. Потом стал следить за Аргентиной»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме в комментарии «СЭ» рассказал, за кого болел на чемпионате мира-2022 в Катаре.

— Следили за чемпионатом мира?

— Да. Болел за сборную Бразилии, пока команда не покинула турнир. Потом стал следить за Аргентиной.

— Как вам вратарь сборной Аргентины?

— Отличный! Я очень давно слежу за Мартинесом.

— Вы при пенальти ведете себя более культурно.

— Это психологическое. Как мне вратарь Бразилии? Не очень. Когда нет результата, это не очень хорошо.

Сборная Бразилии покинула ЧМ-2022 после поражения от Хорватии (1:1, пенальти — 2:4) в четвертьфинале турнира. Основным вратарем пентакампеонов на мировом первенстве был голкипер «Ливерпуля» Алиссон.

Победителем ЧМ-2022 стала сборная Аргентины, которая в финале турнира одержала победу над Францией (3:3, пенальти — 4:2). Основным вратарем аргентинцев был голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес.