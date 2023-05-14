Чанов: «Торпедо» впервые вылетело по спортивному принципу, раньше всегда были финансовые проблемы»

Экс-голкипер «Торпедо» и ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о победе армейцев над автозаводцами (3:0) в матче 27-го тура РПЛ.

«Для меня жаль, что «Торпедо» вылетает из РПЛ, этот клуб, как и ЦСКА, сыграл важнейшую роль в моей судьбе. «Торпедо» впервые вылетело по спортивному принципу в первую лигу, раньше всегда были финансовые проблемы. Действительно грустно, но очень надеюсь, что и стадион новый достроят, и новая команда появится. В этом сезоне вошли в РПЛ не готовыми по составу, два президента сменилось, много тренеров, вся эта чехарда никогда не приводит к хорошему», — приводит слова Чанова Metaratings.ru.

По итогам 27 проведенных туров на счету «Торпедо» 13 набранных баллов и последняя, 16-я строчка в турнирной таблице РПЛ. Клуб досрочно оформил вылет из РПЛ в первую лигу.