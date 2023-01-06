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Сегодня, 21:05

Колосков: «Я бы отнесся отрицательно, если бы «Лужники» переименовали в честь Пеле»

Виталий Косик
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что не стоит переименовывать стадион «Лужники» в честь умершего легендарного бразильского форварда Пеле.

Ранее сообщалось, что ФИФА обсуждает c членами других футбольных федераций переименование как минимум одного стадиона в каждой стране в честь Пеле.

«Я бы отнесся отрицательно, если бы «Лужники» переименовали в честь Пеле. Этот футболист не из СССР и не из России. Пеле — герой Бразилии, самый известный футболист в мире. Абсолютно неуместно переименовывать стадион «Лужники» в честь Пеле. Я бы поступил по-другому. Пеле играл в «Лужниках», а там есть аллея славы, где стоят бронзовые фигуры Старостина, Яшина, Стрельцова. Вот там бы поставить бронзовую статую Пеле было бы очень уместно. Таким образом, мы отдадим должное гениальному футболисту, тем более есть историческая привязка к «Лужникам», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за осложнений на фоне рака толстой кишки. Бразилец является единственным в истории футболистом, ставшим трехкратным чемпионом мира.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-absolyutno-neumestno-pereimenovy-vat-stadion-luzhniki-v-chest-pele/
Пеле
РФС
Вячеслав Колосков
ФИФА
Лужники
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