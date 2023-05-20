Ярошик: «Тактических сюрпризов в дерби нам ждать не придется»

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о предстоящем матче 28-го тура чемпионата России против «Спартака».

«Владимир Федотов будет учитывать сильные и слабые стороны игроков «Спартака» при выборе схемы на матч. Но, как мне видится, тактических сюрпризов в дерби нам ждать не придется. Скорее всего, ЦСКА будет играть по уже выстроенной и наигранной схеме 3—4—3 с использованием трёх нападающих: Федора Чалова, Антона Заболотного и Ивана Облякова, который последнее время показывает очень качественную игру. Потому что именно эта схема позволила армейцам успешно провести вторую половину сезона и стать основным претендентом на Кубок России и серебро в РПЛ. Еще стоит учитывать неважную игру красно-белых в обороне, чем воспользуется команда Федотова. Проблемы в обороне всегда влияют на результат матча.

Что касается «Спартака», то он будет тоже стараться много атаковать, у них достаточно мощных игроков впереди, которые часто забивают в этом сезоне. Это и Александр Соболев, и Квинси Промес, есть еще «джокер» — Антон Зиньковский, который очень хорошо выходит на замены, забивает и отдает важные передачи.

Но, на мой взгляд, в таком матче соотношение сил этих двух команд не играет главной роли. Потому что в дерби нет фаворита. В таком матче особую роль всегда играет настрой на игру и характер команды. Так что в этом матче я жду больших скоростей, много борьбы и ярких эмоций. Уверен, этот матч будет интересно смотреть», — цитирует RT Ярошика.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.