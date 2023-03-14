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Сегодня, 10:22

Форвард «Торпедо» Рейна: «Спрашивал у Фарфана, в какую команду мне перейти»

Алина Савинова
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Перуанский форвард «Торпедо» Йорди Рейна рассказал, что общался со своим соотечественником Джефферсоном Фарфаном перед переходом в московский клуб.

«Да. Мы общаемся с Фарфаном. Я звонил ему и спрашивал, в какую команду мне перейти. Остановился на варианте с «Торпедо» и доволен этим выбором», — приводит Sport24 слова Рейна.

Фарфан с 2017 по 2020 год выступал за московский «Локомотив».

29-летний Рейна перешел в «Торпедо» в феврале этого года. Его контракт с клубом рассчитан на полгода с опцией продления на год.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-14-novichok-torpedo-yordi-reyna-cprashival-u-farfana-v-kakuyu-komandu-mne-pereyti
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ФК Торпедо (Москва)
Йорди Рейна
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