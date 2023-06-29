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Сегодня, 11:05

Малком и Ренан вернулись в расположение «Зенита»

Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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По информации «СЭ», бразильские футболисты «Зенита», защитник Роберт Ренан и нападающий Малком сегодня вернутся в расположение клуба из Санкт-Петербурга.

Оба футболиста этим летом вызывались в сборную Бразилии, которая провела два товарищеских матча: против Гвинеи (4:1) и Сенегала (2:4). Ренан в обеих встречах остался на скамейке запасных, Малком появился на поле во всех играх и сделал одну результативную передачу.

Позднее «Зенит» подтвердил информацию о возвращении футболистов в команду, опубликовав видео с ними с тренировки.

С 1 по 9 июля «Зенит» будет принимать участие в Кубке PARI Премьер, который пройдет в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые сыграют против «Нефтчи» (1 июля), «Црвены Звезды» (4 июля) и «Фенербахче» (9 июля).

15 июля «Зениту» предстоит матч за OLIMPBET Суперкубок России против ЦСКА.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Роберт Ренан
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