Юран: «Дзюба и Глушаков усилили бы любой клуб, включая «Спартак»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран считает, что полузащитник Денис Глушаков и нападающий Артем Дзюба сейчас смогли бы усилить любую команду в РПЛ.

— Недавно Олег Романцев сказал: окажись Дзюба с Глушаковым в одном клубе, это была бы по-настоящему ударная связка.

— А я к сказанному Олегом Ивановичем добавлю, что в паре они могли бы усилить любую команду, включая «Спартак». Кроме, пожалуй, «Зенита», у которого своя селекционная стратегия. Я работал с Глушаковым — это настоящий профессионал, который в «Химках» был не только образцом на тренировках и лидером в игре, но и моим помощником.

В зимнее трансферное окно Глушаков покинул «Химки» и перешел в «Пари НН», а Дзюба подписал контракт с «Локомотивом».