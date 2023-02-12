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Гаврилов: «Промес не лидер «Спартака». Он играет больше на себя, сам любуется своей игрой»

Алина Савинова
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Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Юрий Гаврилов ответил на вопрос о том, кто мог бы быть лидером нынешней московской команды.

«Трудный вопрос. В СССР такие игроки были почти в каждой команде. Когда говорили про тбилисское «Динамо», все знали, что там есть Давид Кипиани, в «Арарате» конструктором игры был Хорен Оганесян, в киевском «Динамо» — Леонид Буряк, в «Зените» — Юрий Желудков... И дальше можно перечислять.

Многие называют лидером «Спартака» Промеса. Но он не лидер. Он не руководит партнерами, не руководит игрой. Так на него посмотришь — играет больше на себя, сам любуется своей игрой. Надо-не надо, идет в обводку. Когда это проходит, все говорят: «О, Промес!» А когда не проходит... Много потерь», — приводит «РБ Спорт» слова Гаврилова.

В текущем сезоне Промес принял участие в 16 матчах чемпионата России за красно-белых, отметился 14 голами и 6 результативными передачами. 

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-gavrilov-promes-ne-lider-spartaka-on-igraet-dlya-sebya-i-sam-svoej-igroj-lyubuetsya/
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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