Юрий Нагайцев исполнит обязанности главного тренера «Торпедо» в матче с «Ахматом»

Сегодня, 13:21
Юрий Нагайцев исполнит обязанности главного тренера «Торпедо» в гостевом матче 14-го тура РПЛ с «Ахматом», сообщила пресс-служба клуба.
«Юрий Нагайцев сегодня будет исполняющим обязанности главного тренера», — заявили в «Торпедо».
Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не полетел с командой в Грозный из-за болезни.
Ранее «СЭ» сообщил, что Талалаев не полетел в Грозный из-за недопонимания с руководством своего бывшего клуба.
Встреча «Ахмат» — «Торпедо» состоится сегодня, 23 октября. Начало — в 19.00 мск. Грозненцы после 13 туров идут на 8-м месте, московский клуб располагается на 16-й строчке.
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