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Сегодня, 13:21

Юрий Нагайцев исполнит обязанности главного тренера «Торпедо» в матче с «Ахматом»

Виктория Кравченко
Юрий Нагайцев.
Фото ФК «Торпедо»

Юрий Нагайцев исполнит обязанности главного тренера «Торпедо» в гостевом матче 14-го тура РПЛ с «Ахматом», сообщила пресс-служба клуба.

«Юрий Нагайцев сегодня будет исполняющим обязанности главного тренера», — заявили в «Торпедо».

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не полетел с командой в Грозный из-за болезни.

Ранее «СЭ» сообщил, что Талалаев не полетел в Грозный из-за недопонимания с руководством своего бывшего клуба.

Встреча «Ахмат» — «Торпедо» состоится сегодня, 23 октября. Начало — в 19.00 мск. Грозненцы после 13 туров идут на 8-м месте, московский клуб располагается на 16-й строчке.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

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ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
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Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Андрей Талалаев
ФК Торпедо (Москва)
1
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