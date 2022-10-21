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Сегодня, 13:20

Семин о Захаряне: «Да ничего он не надломился из-за «Челси»

Юрий Семин оценил игру Арсена Захаряна в этом сезоне
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Семин в интервью «СЭ» оценил игру бело-голубых в этом сезоне.

— Как вам нынешнее «Динамо»?

— Если сравнивать с прошлым годом, то нет прежней искры. Пока бело-голубые располагаются в середине турнирной таблицы. На мой взгляд, хуже выглядят молодые игроки, которым ранее выдавались авансы.

— Вы о Захаряне?

— Не только о нем. Думаю, это временное явление. Часто молодые футболисты очень ярко начинают, но потом, как правило, наступает спад.

Гильермо Абаскаль. «КДК нужно было сказать Абаскалю: «Ты моложе, зови Федотова в ресторан». Семин — о скандале после дерби и перспективах «Локо»

— Захарян мог надломиться психологически из-за того, что не перешел в «Челси»?

— Да ничего он не надломился. Это естественный процесс. Синдром второго сезона.

В сезоне-2022/23 Захарян забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 16 матчах за «Динамо». В конце летнего трансферного окна 19-летний россиянин был близок к переходу в «Челси»

Арсен Захарян
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
Юрий Семин
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