Семин о Захаряне: «Да ничего он не надломился из-за «Челси»

Юрий Семин оценил игру Арсена Захаряна в этом сезоне

Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Семин в интервью «СЭ» оценил игру бело-голубых в этом сезоне.

— Как вам нынешнее «Динамо»?

— Если сравнивать с прошлым годом, то нет прежней искры. Пока бело-голубые располагаются в середине турнирной таблицы. На мой взгляд, хуже выглядят молодые игроки, которым ранее выдавались авансы.

— Вы о Захаряне?

— Не только о нем. Думаю, это временное явление. Часто молодые футболисты очень ярко начинают, но потом, как правило, наступает спад.

— Захарян мог надломиться психологически из-за того, что не перешел в «Челси»?

— Да ничего он не надломился. Это естественный процесс. Синдром второго сезона.

В сезоне-2022/23 Захарян забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 16 матчах за «Динамо». В конце летнего трансферного окна 19-летний россиянин был близок к переходу в «Челси»