Семин — о «Краснодаре»: «Так за чемпионство не борются. Когда нет концентрации, ничего не получится»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение «Краснодара» в матче 27-го тура РПЛ от «Ахмата» (0:1).

«Я уже неоднократно говорил: так за чемпионство не борются. Чисто психология не на высоком уровне у команды. Это основное, потому что как только «Краснодар» приближается к «Зениту», так обязательно допускает какие-то ошибки и проигрывает матч. «Зенит» явный фаворит. Не получается такой конкретной конкуренции за чемпионское звание. Почему? Это должен сам «Краснодар» внутри разобраться: руководители, тренеры. О матче можно что хочешь говорить: тактические моменты, технические ошибки. Но когда нет концентрации, когда психология не чемпионская, ничего не получится», — сказал Семин «СЭ».

«Краснодар» (50 очков) остается на втором месте в РПЛ. Команда Мурада Мусаева упустила шанс обойти «Зенит» (50), который сейчас опережает «быков» по дополнительным показателям при матче в запасе.