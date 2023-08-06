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Сегодня, 13:15

Зарема назвала условие, при котором «Спартак» станет чемпионом РПЛ сезона-2023/24

Микеле Антонов
Корреспондент
Новички &amp;quot;Спартака&amp;quot; - Тео Бонгонда и Хесус Медина.
Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
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Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в интервью «СЭ» ответила на вопрос о возможном чемпионстве красно-белых.

«Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне, если сам об себя не споткнется, как это было в прошлом сезоне, когда красно-белые не только не воспользовались осечками «Зенита», но и преподнесли для ЦСКА на блюдечке второе место и совершенно бездарно вылетели из Кубка.

Однако радует, что все соперники жутко недоукомплектованы. Вспомните «Динамо» Сандро Шварца или «Локомотив» Марко Николича. Сейчас в этих командах слабых мест гораздо больше, чем сильных. Разбалансированность жуткая», — сказала Салихова «СЭ».

После матча с «Рубином» «Спартак» набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда встретится с «Уралом».

Полностью интервью Заремы Салиховой вы можете прочитать на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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