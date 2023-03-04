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Судейство

Сегодня, 19:07

Зарема раскритиковала российский футбол: «Мешков — часть системы. Не изменится ни-че-го»

Салихова оценила эпизод с отмененным голом Соболева в матче «Спартака» против «Урала»
Микеле Антонов
Корреспондент
Зарема Салихова и Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в комментарии для «СЭ» оценила эпизод с отмененным голом нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

«Мешков — это всего лишь инструмент этой системы. Пройдет пять лет, ничего не изменится. НИ-ЧЕ-ГО,  — сказала Салихова «СЭ». — В Европе можно с правильным тренером, провести грамотно трансферное окно, и у любой команды есть шанс. Первая тройка каждый год разная. Да, есть «Бавария», но за счет ее побед и набранных очков, у них по шесть команд в еврокубках выступает. Клубы деньги зарабатывают, покупают/продают игроков. Болельщики сопровождают свои команды».

Также Салихова отметила, что российских болельщиков лишают праздника.

«Посмотрите на Германию, Францию. Интрига жива, полные стадионы, пиво льется и семьи с детьми идут на футбол, вырастает новое поколение болельщиков. Праздник, люди счастливы на стадионах. А что у нас? Пустые трибуны, бесплатные билеты, розыгрыш квартир, машин, бесплатные пайки для болельщиков, и Мешковы, которые отнимают у болельщиков последнюю надежду на радость от футбола и ходят весь день как оплеванные, или с чувством, что их обокрали. Какое поколение будущих болельщиков вырастет, когда на стадионе 4500 человек?» — добавил Зарема.

Соболев отличился на 86-й минуте, но главный арбитр Виталий Мешков не засчитал этот мяч.

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков. При этом у петербуржцев матч в запасе. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.

Зарема Салихова
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