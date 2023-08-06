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Сегодня, 13:30

Зарема о российских футболистах: «Как щенки с надеждой смотрят на любой клуб, который возьмет их в сильный чемпионат»

Микеле Антонов
Корреспондент
Зарема Салихова.
Фото Global Look Press
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Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в интервью «СЭ» высказалась о перспективах полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и футболиста «Динамо» Арсена Захаряна.

«Краснодар» стал другим при Ивиче, но ментально они о-о-очень далеки от чемпионства, не могут удерживать победный счет, у них мандраж при забитом голе. И Сперцян, как только закроется трансферное окно, может сникнуть. Аналогичное произошло с талантливым Захаряном. К сожалению, наши футболисты сейчас напоминают щенков в зоомагазине, с надеждой смотрящих на любой клуб, который возьмет их в сильный чемпионат», — сказала Салихова «СЭ».

«Краснодар» одержал третью победу подряд в РПЛ и с 9 очками остается лидером турнирной таблицы. «Пари НН» с 1 баллом занимает 13-ю строчку.

В следующем туре «Краснодар» в гостях сыграет с «Оренбургом», а нижегородцы на своем поле примут «Ахмат».

Полностью интервью Заремы Салиховой вы можете прочитать на сайте «СЭ».

Арсен Захарян
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
Зарема Салихова
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