Защитник ЦСКА Виллиан Роша: «Нам стоит лучше распоряжаться своими моментами»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

— Шунина признали лучшим игроком матча. Согласны с этим?

— Мы придушили «Динамо» во втором тайме. Шунин несколько раз спас команду, отыграл хороший матч. Нам стоит лучше распоряжаться своими моментами. На следующей неделе должны хорошо поработать и устранить все огрехи.

— Есть вопросы по судейству, по карточке Чалова.

— Не видел эпизод. Нет привычки говорить о судействе. Арбитр провел отличный матч. Играли все сильные команды.

— Ты доминировал в воздухе. С чем это связано?

— Это моя сильная черта. Много времени на тренировке уделяю этого элемента. И это пытаются передать на игры.

— В России тебе легко на втором этаже?

— Несогласен. В России сильный и боевой чемпионат. Необходимо выкладываться по полной. Тогда можно победить.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, подопечные Владимира Федотова набрали 24 очка.

«Динамо» прервало свою серию из трех поражений в РПЛ. Московский клуб занимает восьмую строчку с 17 очками.