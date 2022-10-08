Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:14

Защитник ЦСКА Виллиан Роша: «Нам стоит лучше распоряжаться своими моментами»

Мария Куцубеева
Корреспондент

Защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

— Шунина признали лучшим игроком матча. Согласны с этим?

— Мы придушили «Динамо» во втором тайме. Шунин несколько раз спас команду, отыграл хороший матч. Нам стоит лучше распоряжаться своими моментами. На следующей неделе должны хорошо поработать и устранить все огрехи.

— Есть вопросы по судейству, по карточке Чалова.

— Не видел эпизод. Нет привычки говорить о судействе. Арбитр провел отличный матч. Играли все сильные команды.

— Ты доминировал в воздухе. С чем это связано?

— Это моя сильная черта. Много времени на тренировке уделяю этого элемента. И это пытаются передать на игры.

— В России тебе легко на втором этаже?

— Несогласен. В России сильный и боевой чемпионат. Необходимо выкладываться по полной. Тогда можно победить.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, подопечные Владимира Федотова набрали 24 очка.

«Динамо» прервало свою серию из трех поражений в РПЛ. Московский клуб занимает восьмую строчку с 17 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Джокович обыграл Медведева 1:1. Невероятная битва и шокирующее снятие россиянина
Месси завалил прошлый сезон, но снова играет как король. В чем секрет его преображения?
Командующим группировкой войск в зоне СВО назначен генерал Суровикин
Пентагон пообещал поставить Украине новые образцы вооружения
Захарова раскритиковала заявление главы МИД Эстонии о ЧП на Крымском мосту
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Ростов» — «Краснодар» и другие матчи
Шунин: «Играем неудачно, есть определенные моменты, не буду о них говорить»
ЦСКА Федотова впервые не смог победить дома
Болельщику стало плохо после футбольного матча ЦСКА — «Динамо»
Норманн надеется сыграть в след матче «Динамо»
В «Динамо» объяснили, почему продолжают доверять главному тренеру Йокановичу
Фомин: «Будем надеяться, что неудачная серия «Динамо» прекратится»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Защитник ЦСКА Роша рассказал, кому посвятил свой гол в ворота «Динамо»

Фомин: «Будем надеяться, что неудачная серия «Динамо» прекратится»