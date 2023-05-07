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Сегодня, 16:55

Защитник «Факела» Черов — о матче с «Ростовом»: «Верили, что можем победить»

Алина Савинова
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Защитник «Факела» Василий Черов высказался о победе над «Ростовом» в матче 26-го тура РПЛ (2:0).

«Суперэмоции от этой победы, суперважная игра для нас. В нашем положении любое набранное очко буквально на вес золота, а увезти сразу три из Ростова — это реально очень круто. Конечно, мы понимали, что будет тяжело, но в то же время верили, что можем победить», — приводит Metaratings.ru слова Черова.

Также он ответил на вопрос, есть ли что-то общее между победами над «Динамо» и «Ростовом».

«Есть, счет на табло. Понятно, что перед играми было сложно такое вообразить, но мы готовились и верили. Теперь важно хорошо провести оставшиеся матчи чемпионата. Посмотрим, что из этого получится», — добавил футболист.

На данный момент «Факел» идет на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. В следующем туре воронежская команда сыграет с «Пари НН». Матч состоится 14 мая и начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-fakela-cherov-verili-chto-mozhem-obygrat-rostov-249144/
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