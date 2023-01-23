Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:01

Защитник «Краснодара» Рамирес объяснил, почему отказался выступать за сборную Эквадора

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Кристиан Рамирес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес в интервью «СЭ» рассказал, почему принял решение прекратить выступления за сборную Эквадора.

— Года два назад я сказал, что больше не хочу выступать за национальную команду, — сказал Рамирес. — Тренер звонил мне — я поблагодарил его за интерес, но объяснил, что не хочу больше приезжать в расположение сборной. Сейчас я много времени провожу с семьей. Играй я за сборную, все было бы иначе: нужно было бы летать в Южную Америку на матчи, по окончании чемпионата России ехать на Кубок Америки и так далее... Я ни о чем не жалею.

Рамирес выступал за сборную Эквадора с 2013 года, на его счету 1 гол в 21 матче за команду. В 2021 году он получил российское гражданство.

Кристиан Рамирес. «Если «Краснодар» станет чемпионом, закончу с футболом!» Интервью Рамиреса: паспорт РФ, отказ от сборной, Освенцим

Кристиан Рамирес
Футбол
РПЛ
Сборная Эквадора по футболу
ФК Краснодар
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Партия Шольца призвала к пересмотру политики в отношении России
Командир группы «Викинг» объяснил причины наплыва наемников на Украину
Швейцарцы обрушились на жену Зеленского после ее оправданий за внешний вид супруга
Возвращение строптивых: Toyota первой возобновила поставки запчастей в Россию
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Если «Краснодар» станет чемпионом, закончу с футболом!» Интервью Рамиреса: паспорт РФ, отказ от сборной, Освенцим
Нигматуллин: «Кержаков в полном порядке, почему бы и не продлить с ним контракт»
Агент Мойзеса: «Он хочет остаться в ЦСКА, но это случится только, если клуб активирует опцию выкупа»
Агент Малкома и Клаудиньо рассказал о желании футболистов завершить сезон в РПЛ
Одоевский: «В день юбилея проснулся с рабочим настроением»
Владимир Кузьмичев о трансфере Баринова: «Предложение «Бешикташа» было неприемлемым. Это неуважение к клубу и игроку»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Баранник: «Если расставаться с Бариновым, то совсем за другую сумму»