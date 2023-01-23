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Сегодня, 09:30

Защитник «Краснодара» Рамирес рассказал, на что готов в случае победы команды в чемпионате России

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Кристиан Рамирес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес в интервью «СЭ» пообещал завершить карьеру, если его команда станет чемпионом страны по футболу.

— Ух, да если «Краснодар» выиграет чемпионат, я вообще закончу с футболом! Завершу карьеру, так и напишите! Ну, и, может быть, сделаю небольшую татуировку в честь этого, — сказал Рамирес.

В сезоне-2022/23 РПЛ «Краснодар» после 17 туров занимает восьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 17 очков.

Лучшим показателем в истории клуба является третье место — клуб трижды завоевывал бронзовые медали чемпионата страны (в сезонах 2014/15, 2018/19 и 2019/20).

Кристиан Рамирес. «Если «Краснодар» станет чемпионом, закончу с футболом!» Интервью Рамиреса: паспорт РФ, отказ от сборной, Освенцим
Кристиан Рамирес
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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