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Сегодня, 16:20

Защитник «Локомотива» Погостнов объяснил улучшение результатов команды

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Егор Погостнов в комментарии для «СЭ» высказался о результатах команды после зимней паузы.

— За счет чего «Локомотив» так преобразился после зимней паузы?

— Постоянная работа на тренировках. Также внутри коллектива хорошие отношения. Сейчас все выкладываются на полную. Кто не выкладывается, не будет играть.

«Локомотив» находится на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ с 25 очками после 22 туров. Перед зимней паузой команда занимала 14-ю строчку с 13 очками в 17 играх.

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ФК Локомотив (Москва)
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