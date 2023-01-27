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Защитник Николай Рассказов перешел из «Спартака» в «Крылья Советов».
Как сообщает пресс-служба самарского клуба, футболист подписал контракт с командой на 3,5 года. Рассказов будет выступать за «Крылья» под 15-м номером.
25-летний Рассказов свою карьеру начинал в академии «Спартака». За красно-белых всего он провел 86 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе команды Рассказов стал обладателем Кубка России.
Также на счету защитника 18 матчей за молодежную сборную России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования