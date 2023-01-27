«Зенит» почтил память жертв блокады Ленинграда

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27 января футболисты и тренерский штаб «Зенита» на утренней тренировке почтили память жертв блокады Ленинграда минутой молчания.
В январе 2023 года Петербург отмечает 80-летие со дня прорыва блокады и 79-летие — со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, которая продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.
«Футбольный клуб «Зенит» вспоминает и благодарит всех тех, чей бессмертный подвиг дал нам возможность жить в лучшем городе мира», — говорится в заявление клуба из Санкт-Петербурга.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования