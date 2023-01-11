Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 04:41

Защитник «Оренбурга» Павловец может покинуть клуб этой зимой

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Оренбурга» Александр Павловец может покинуть клуб этой зимой, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, окружение 26-летнего белоруса сейчас изучает варианты с командами, в которых футболист может продолжить карьеру. Пока неизвестно, будет ли это аренда или полноценный трансфер, однако вероятность того, что игрок завершит сезон-2022/23 в другом клубе, высока.

Павловец выступает за «Оренбург» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он забил 2 гола в 12 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 400 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-aleksandr-pavlovets-mozhet-pokinut-orenburg/
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Генсек РФС Митрофанов рассказал о планах УЕФА создать рабочую группу по возвращению России
CAS опубликовал мотивировку решения об отклонении апелляции РФС и российских клубов
Пушилин заявил о перехвате российскими силами инициативы у ВСУ в Донбассе
Захарова оценила сообщения об участии Казахстана в акциях на Украине
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Путин на встрече с главой ФАС Шаскольским указал на важность контроля за ценами
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Губерниев: «После завершения карьеры Кухарчук может стать поэтом. Можно записать совместную песню»
Бывший полузащитник «Химок» Кухарчук в стихах попрощался с клубом
Юри Алберто поблагодарил «Зенит» после перехода в «Коринтианс»
Медведев: «Формат Кубка России с двумя путями — это интересно»
Медведев: «К судейству в РПЛ много вопросов. Положительный опыт КХЛ остается невостребованным»
Иван попрощался с «Зенитом»: «Я получил большой опыт, буду следить за командой даже издалека»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тарасова посоветовала футболистам не расстраиваться из-за решения CAS