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Сегодня, 21:00

Защитник «Оренбурга» Стаматов назвал себя лучшим игроком сезона в РПЛ

Футболист Матео Стаматов.
Матео Стаматов.
Фото ФК «Оренбург»
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8 июня «СЭ» назовет лучшего игрока чемпионата России по мнению футболистов РПЛ.

Мы провели традиционный опрос среди всех 16 команд — участниц сезона-2022/23. До публикации итогов расскажем, за кого голосовали игроки лиги.

Защитник «Оренбурга» Матео Стаматов поставил себя на первое место. На второй строчке он расположил нападающего «Спартака» Кейта Бальде, а на третьей — одноклубника Лукаса Веру.

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2022/23 — в полночь в «СЭ».

Лучшим игроком РПЛ-2021/22 по опросу футболистов стал хавбек «Зенита» Клаудиньо.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Матео Стаматов
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