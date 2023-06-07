Защитник «Оренбурга» Стаматов назвал себя лучшим игроком сезона в РПЛ

Сегодня, 21:00
8 июня «СЭ» назовет лучшего игрока чемпионата России по мнению футболистов РПЛ.
Мы провели традиционный опрос среди всех 16 команд — участниц сезона-2022/23. До публикации итогов расскажем, за кого голосовали игроки лиги.
Защитник «Оренбурга» Матео Стаматов поставил себя на первое место. На второй строчке он расположил нападающего «Спартака» Кейта Бальде, а на третьей — одноклубника Лукаса Веру.
Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2022/23 — в полночь в «СЭ».
Лучшим игроком РПЛ-2021/22 по опросу футболистов стал хавбек «Зенита» Клаудиньо.