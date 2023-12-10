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Сегодня, 17:01

Защитник «Пари НН» Стоцкий считает, что на игре «Зенита» сказывается уход Малкома

Алина Савинова
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Защитник «Пари НН» Дмитрий Стоцкий считает, что команда могла сыграть с «Зенитом» вничью в матче 18-го тура РПЛ (0:1).

«Мне кажется, мы неплохо смотрелись в матче с «Зенитом». Были такие полумоментики, могли увезти из Питера ничью, если бы больше повезло», — приводит «РБ Спорт» слова Стоцкого.

Также он поделился мнением об игре сине-бело-голубых в этом сезоне.

«В этой команде всегда квалифицированные футболисты. Просто у них, может, период такой, когда не все получается. На игре «Зенита» сильно сказывается потеря Малкома, на мой взгляд. Как ни крути, это был определяющий игрок», — добавил защитник.

На данный момент команда из Санкт-Петербурга занимает промежуточное первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. «Пари НН» с 24 очками располагается на 9-й строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-stotskij-na-igre-zenita-skazy-vaetsya-uhod-malkoma/
Дмитрий Стоцкий
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