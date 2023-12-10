Сергей Юран: «Заставить «Зенит» тянуть время в Петербурге дорогого стоит»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился впечатлениями от матча 18-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:1).

«Ощущения от матча двоякие. Заставить «Зенит» тянуть время в Петербурге — дорогого стоит, но хочется и результата, — приводит «РБ Спорт» слова Юрана. — Думаю, на ничью в этом матче мы наиграли, особенно в тех условиях, в которых мы готовились. Мы ведь неделю не выходили на поле, тренажеры крутили на базе, потому что у нас было минус 15... Накануне вылета в Петербург вообще было минус 20. Поэтому первые 15-20 минут ноги у ребят, что называется, «налились», но потом разбежались».

«Пари НН» завершил первую часть РПЛ на девятом месте с 24 очками после 18 туров.