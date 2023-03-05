Дркушич: «Бердыев успел сплотить «Сочи». В матче с ЦСКА на поле была команда, это важно»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 18-го тура РПЛ.

— Что было самым сложным в матче? Как вам под руководством нового тренера?

— Думаю, что игра была хорошая. И у нас, и у ЦСКА были моменты. Во втором тайме мой друг Лука Джорджевич забил два гола и мы победили. Сегодня на поле была команда. Это важно.

— Неужели Бердыев успел вас сплотить?

— С его приездом появились новые принципы. Дисциплина. Первое, что он сказал — что мы должны быть командой на поле.

— Чем лично вас удивил Бердыев?

— Мне нравится, как он думает о футболе. Было видно, что он понимает игру и помогает футболистам на поле. Но у нас еще много ошибок. В следующей игре все будет лучше.

Благодаря победе над ЦСКА «Сочи» поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками. В следующем туре команда сыграет против «Оренбурга» дома, матч состоится 10 марта.