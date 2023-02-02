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Сегодня, 22:24

Джикия: «Прекрасно чувствую себя в схеме 4-3-3»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после победы над «Ростовом» (0:0, пенальти — 2:1) в первом матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

— Играли сегодня 4-3-3. Это будет основная схема?

— Я пока не тренер, поэтому не могу отвечать, какая будет схема. Я пока игрок. Как чувствую себя в этой схеме? Прекрасно!

— Снова пенальти не дали «Спартаку». Что чувствовали? Там даже подсказывали что-то с трибуны.

— Что подсказывали? Ничего не подсказывал. Просто воспользовались нововведением, где можно посмотреть момент, челлендж. Посмотрели момент, ничего более. Мое мнение по эпизоду? Я не видел, повтор не смотрел.

— Тренеры на пресс-конференции негативно отнеслись к челленджам. Как ты к этому относишься?

— Понятно, что нужно играть приближено к тому, как будем играть в чемпионате. Местами, да, возможно, поможет где-то разобраться в каком-то моменте. Местами, понятное дело, что есть официальные правила игры, по которым надо смотреть. 50 на 50.

— Как сегодня Селихов?

— Это некорректный вопрос. Вы же все разбираетесь в футболе. Я надеюсь.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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