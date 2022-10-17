«Сильный футболист». Защитник «Спартака» Маслов назвал необоснованным хейт в адрес Мевли

Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с корреспондентами «СЭ» оценил игру защитника Михи Мевли в дерби 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

— Очень много хейта к Мевли. Говорят, что он виноват в первом пропущенном мяче. Что думаешь?

— Я считаю, что Мевля — сильный футболист и прекрасный человек. Он всегда поддерживает всех. Думаю, что хейт в его адрес необоснованный, но люди имеют право думать так, как они хотят, — сказал Маслов «СЭ».

32-летний Мевля стал игроком «Спартака» в сентябре 2022-го. В текущем сезоне словенский футболист провел 6 матчей за красно-белых.

16 октября в эпизоде с первым голом ЦСКА защитник неудачно сыграл против форварда Федора Чалова, который открыл счет в матче с красно-белыми.

«Спартак» после 13 туров чемпионата России занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками. У лидирующего «Зенита» 33 очка.