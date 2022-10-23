Защитник «Спартака» Маслов рассказал, насколько ему комфортно играть в защите при Абаскале

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал об изменениях в игре команды при новом главном тренере Гильермо Абаскале, а также прокомментировал разгромную победу над «Химками» (5:0) в матче 14-го тура РПЛ.

— Вам проще играть в четыре защитника, чем в пять, как при Тедеско?

— На самом деле, не имеет особой разницы. Главное понимать, что хочет тренер, соблюдать игровую канву и это уже не так принципиально.

— Просто при пяти, где три центральных, больше людей при обороне своих ворот.

— Так бывает не всегда. Иногда ты играешь в три центральных, но при этом вы поднимаетесь выше и это более рискованно или авантюрно.

— Я где-то читал, что вы страстный болельщик «Барселоны» и недавно комментировали матч команды.

— Видимо, люди немного преувеличили. Я был страстным болельщиком «Барсы» до всех этих великолепных рычагов, потому что меня это немного расстроило. Я отдаю свою симпатию клубу, но уже не так рьяно, как раньше.

— Каким вам показался соперник сегодня? Нет ощущения, что это самая слабая команда, с которой вы играли?

— Нет.

— А какая самая слабая?

— Не хочу об этом судить. Бывает такое, что мы забиваем пять. Забивали «Краснодару» шесть, но это не значит, что это слабая команда. Бывают дни, когда залетает много, бывает, когда не залетает.

— Вы несколько опасных моментов допустили. Что сказал Селихов в раздевалке?

— Ничего. Видимо, после игры он уже был рад, что отстоял на ноль, что провел сухой матч.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками в 14 матчах.