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4 сентября, 23:06

Рыбус: «Зенит» на голову сильнее «Спартака»? На сегодняшний день — да»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в матче 8-го тура РПЛ.

— Сильнее ли «Зенит» на голову? На сегодняшний день — да. Матч это показал. Мы должны были владеть мячом, разыгрывать. Но начали ошибаться, позволили сопернику создать моменты. Мы всегда пытаемся играть по-своему, разыгрывать мяч. Но сегодня я не знаю, почему было много ошибок. Счет мог быть другой. У «Зенита» было много хороших моментов. Игра в нашем исполнении получилась не очень.

— Давит ли как-то тот факт, что это уже второе поражение от «Зенита» в сезоне?

— Мы будем работать дальше. Мы собираемся, тренируемся, готовимся. Будем больше работать.

— Что-то известно по травмам Мартинса и Литвинова?

— Литвинов подвернут голеностоп. У Мартинса привод. Ситуации всей не знаю. Врачи ничего не говорят.

«Спартак» с 16 очками в 8 матчах занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда сыграет на выезде против «Ростова», матч состоится 11 сентября и начнется в 19.45 (мск).

Мацей Рыбус
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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