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Защитник «Торпедо» Журавлев: «Впереди еще 13 игр. Может быть, мы все матчи сейчас выиграем?»

Алина Савинова
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Защитник «Торпедо» Юрий Журавлев высказался о выступлении команды в текущем сезоне чемпионата России.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков за 17 туров.

«И что? Впереди еще 13 игр. Может быть, мы все матчи сейчас выиграем? Все может быть. Главное — верить в себя. Футболистам надо верить в их дело», — приводит «РБ Спорт» слова Журавлева.

5 марта московский клуб проведет первый после возобновления сезона матч в РПЛ — против «Краснодара». Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-zhuravlev-nado-verit-v-sebya-mozhet-torpedo-sejchas-vse-13-matchej-rpl-vy-igraet/
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Юрий Журавлев
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