Чистяков о пенальти «Спартака»: «Проскочили мысли, что лишил сегодня команду титула»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился мнением о моменте с фолом, который позволил «Спартаку» (3:2) сравнять счет с пенальти на 85-й минуте матча 26-го тура РПЛ.

«Неприятно фолить на пенальти. Проскочили мысли, что лишил сегодня команду титула. Но Ваня Сергеев чуть-чуть поправил эти мысли.

Силы радоваться чемпионству всегда есть. Радоваться — это одно из лучших, что есть в жизни. Никогда не устанем. Нам любая команда может составить конкуренцию. Это зависит от них, от их игроков, тренеров и так далее. Человек способен на все», — цитирует игрока «Чемпионат».

«Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» (3:2) в 26-м туре РПЛ и досрочно стал чемпионом России.