Защитникам ЦСКА Виллиану Роше и Дивееву грозит дисквалификация до трех матчей

На 19-й и 89-й минутах матча 25-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» (1:2) судья Рафаэль Шафеев правильно удалил футболистов красно-синих Виллиана Рошу и Игоря Дивеева.

Бразилец ударил шипами Лечи Садулаева и едва не сломал ему ногу. А от Дивеева пострадал Милош Шатора, которому армеец, прыгнув, попал ногой в голову.

В обоих случаях в протоколе матча причиной наказания названо серьезное нарушение правил. В соответствии с пунктом 2 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС, «серьезное нарушение правил игры (грубая игра), т. е. использование игроком чрезмерной силы или жестокости против соперника в борьбе за мяч, находящийся в игре, в т. ч. толчок, удар, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока — наказывается дисквалификацией виновного игрока до 3 матчей».

То есть для такого нарушения предусмотрена вилка — от одного до трех матчей. Срок наказания определит КДК РФС. В любом случае оба защитника, как и Аббос Файзуллаев, пропустят перенесенную игру 21-го тура со «Спартаком».