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Сегодня, 09:30

«Спартак»: Рассказов и Мевля, вероятно, продолжат карьеру в других клубах

Мария Гусева
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Защитники «Спартака» Николай Рассказов и Миха Мевля могут продолжить карьеру в других клубах, сообщает пресс-служба красно-белых.

Футболисты пропустят первый зимний учебно-тренировочный сбор «Спартака», который пройдет в Дубае (ОАЭ) с 13 по 27 января.

25-летний Рассказов — воспитанник «Спартака». Действующий контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне РПЛ он провел 4 матча.

Мевля перешел в «Спартак» осенью 2022 года в качестве свободного агента. Срок действующего контракта 32-летнего словенца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В сезоне-2022/23 Мевля провел за красно-белых 4 матча в РПЛ и не отметился результативными действиями.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 матчей.

Миха Мевля
Николай Рассказов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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