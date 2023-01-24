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Тарасова о возможном возвращении российского футбола в Европу: «Нас водят за нос»

Татьяна Тарасова поделилась мнением о будущем российского футбола
Руслан Минаев
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о будущем российского футбола.

«Не знаю, насколько имеет значение то, что делает руководство российского футбола. Наверное, они делают правильно. Надо ездить и разговаривать, что-то пытаться решить.

Но я не верю в возвращение футболистов или других спортсменов в ближайшее время. Нас просто водят за нос», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что РФС и УЕФА согласовали взаимодействие по возврату российских сборных и клубов к международным соревнованиям.

Источник: РБ Спорт
РФС
Сборная России по футболу
Татьяна Тарасова
УЕФА
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