Тарасова о возможном возвращении российского футбола в Европу: «Нас водят за нос»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о будущем российского футбола.

«Не знаю, насколько имеет значение то, что делает руководство российского футбола. Наверное, они делают правильно. Надо ездить и разговаривать, что-то пытаться решить.

Но я не верю в возвращение футболистов или других спортсменов в ближайшее время. Нас просто водят за нос», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что РФС и УЕФА согласовали взаимодействие по возврату российских сборных и клубов к международным соревнованиям.