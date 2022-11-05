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Сегодня, 16:35

«Зенит» — «Ахмат»: гости открыли счет на 50-й секунде матча

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин отличился в самом начале матча 16-го тура РПЛ против «Зенита».

Он отправил мяч в ворота питерцев на 50-й секунде матча.

Грозненцы провели быструю атаку. Защитники «Зенита» накрыли первую попытку удара из пределов штрафной, но после рикошета мяч отлетел к Харину, который вогнал его в ворота с линии вратарской.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ахмат

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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Евгений Харин
ФК Ахмат
ФК Зенит
1
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