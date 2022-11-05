Жоаозиньо считает, что «Сочи» может попасть в пятерку по итогам сезона РПЛ

Сегодня, 16:32
Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо оценил результаты команды по итогам первого круга РПЛ.
— Как оцени первый круг?
Начали не очень хорошо, но надо побеждать в оставшихся играх.
— Как думаешь, «Сочи» может попасть в пятерку по итогам сезона?
— Конечно, может. Все зависит от нас, все в наших руках.
— Можно говорить, что «Сочи» потерял два очка сегодня?
— Да не скажу, что потерял. У «Спартака» сегодня было много моментов. К сожалению, не добились трех очков, но ничья — тоже неплохо.
На данный момент команда из Сочи занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 22 очка.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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