Жоаозиньо считает, что «Сочи» может попасть в пятерку по итогам сезона РПЛ

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо оценил результаты команды по итогам первого круга РПЛ.

— Как оцени первый круг?

Начали не очень хорошо, но надо побеждать в оставшихся играх.

— Как думаешь, «Сочи» может попасть в пятерку по итогам сезона?

— Конечно, может. Все зависит от нас, все в наших руках.

— Можно говорить, что «Сочи» потерял два очка сегодня?

— Да не скажу, что потерял. У «Спартака» сегодня было много моментов. К сожалению, не добились трех очков, но ничья — тоже неплохо.

На данный момент команда из Сочи занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 22 очка.