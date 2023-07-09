«Зенит» обыграл «Фенербахче» по пенальти на Кубке PARI Премьер

«Зенит» победил «Фенербахче» в матче Кубка PARI Премьер.

Основное время завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти петербуржцы победили со счетом 4:3.

Матч с «Фенербахче» стал для «Зенита» последним на Кубке PARI Премьер. До этого команда победила «Нефтчи» (3:1) и уступила «Црвене Звезде» (1:2).

«Фенербахче» провел первую игру на Кубке PARI Премьер. 12 июля туркам предстоит встретиться с «Црвеной Звездой», а 15 июля — с «Нефтчи».

Кубок PARI Премьер

«Зенит» — «Фенербахче» — 0:0, пенальти — 4:3

Серия пенальти: Малком — 1:0. Исмаил Юкшек — 1:1. Адамов — 2:1. Осайи-Самуэль — 2:2. Мостовой — 3:2. Жоау Педру — 3:3. Сутормин — 4:3. Росси — 4:3 (вратарь). Бакаев — 4:3 (вратарь). Ирфан Кахветжи — 4:3 (вратарь).

«Зенит»: Васютин (Кержаков, 46), Караваев (Круговой, 82), Чистяков (Адамов, 82), Дуглас Сантос (Ерохин, 82), Ренан (Алип, 64), Барриос (Коваленко, 46), Клаудиньо (Васильев, 26), Ду Кейрос (Сутормин, 82), Малком, Кассьерра (Бакаев, 64), Мантуан (Мостовой, 64).

9 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».