«Зенит» — «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

4 марта в Санкт-Петербурге «Зенит» на своем поле примет «Пари НН» в матче 18-го тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена», начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Пари НН». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru. Начало — в 16.00.

Сине-бело-голубые с 42 очками лидируют в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы с 19 баллами располагаются на 12-й строчке.

16 октября 2022-го «Пари НН» дома разгромно проиграл «Зениту» (0:3) в матче 13-го тура чемпионата России.