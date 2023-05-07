«Зенит» — «Спартак»: Кукуян не видел фол на Бальде. Почему не вмешался ВАР?

На 38-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» арбитр Павел Кукуян ошибочно не зафиксировал фол на Кейта Бальде и не назначил 11-метровый удар в пользу красно-белых. Видеоассистенты Сергей Иванов и Андрей Образко не стали вмешиваться в действия судьи.

Эпизод с фолом на Кейта Бальде («Спартак»). Скриншот из трансляции

Кукуян с той позиции, которую занимал, вряд ли мог разглядеть все детали случившегося — наступ-удар зенитовца по голеностопу Бальде. В такой ситуации возникает вопрос к его видеопомощникам. Почему они не сочли это фолом и не предложили рефери посмотреть видеозапись?

Эпизод с фолом на Кейта Бальде («Спартак»). Скриншот из трансляции

Конечно, можно попытаться поддержать Кукуяна и сказать, что наступ-удар получился не таким сильным. Но в матчах чемпионата России-2022/23 хватало случаев, когда в подобных моментах назначались штрафные удары без показа желтой карточки.

Отмечу, что решение о назначении в качестве ВАР Иванова выглядело неправильным — с учетом многочисленных скандалов, связанных с его решениями в матчах с участием «Спартака».