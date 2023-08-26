«Зенит» — «Урал»: видео голов

«Зенит» принимает «Урал» в матче 6-го тура чемпионата России.

Счет в игре на 8-й минуте открыл Иван Сергеев. В середине первого тайма Матео Кассьерра удвоил преимущество сине-бело-голубых. Перед перерывом Клаудиньо после ошибки вратаря гостей Ильи Помазуна сделал счет разгромным.

Во втором тайме Кассьерра сделал дубль. Это шестой гол 26-летнего колумбийца в шестом матче чемпионата, он возглавляет гонку бомбардиров РПЛ.

8-я минута. Сергеев — 1:0

31-я минута. Кассьерра — 2:0

45+2-я минута. Клаудиньо — 3:0

69-я минута. Кассьерра — 4:0