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РПЛ

Сегодня, 19:13

Жиго заявил, что смотрел дерби «Спартак» — ЦСКА: «Квинси забил фантастический гол»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго, выступающий сейчас за «Марсель», прокомментировал дерби красно-белых против ЦСКА (2:2) в 11-м туре РПЛ.

«Да, конечно, я смотрел дерби против ЦСКА. Уважаю характер команды! Они не сдавались и забили на последних минутах.

Квинси забил фантастический гол. Он ключевой игрок «Спартака». Мне также понравилось, как команда хотела владеть мячом, разыгрывать его и прессинговала после потерь.

В дерби всегда много эмоций. Несмотря на это, парни остались сфокусированными и смогли дважды отыграться по ходу матча. Они молодцы», — приводит слова Жиго пресс-служба «Спартака» в Telegram.

Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год. Он провел за красно-белых 110 матчей, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач.

Источник: ФК «Спартак»
Самюэль Жиго
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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