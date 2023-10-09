В «Спартаке» отреагировали на решение КДК рассмотреть инцидент с Гайичем и бол-боем

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение КДК РФС рассмотреть инцидент с бол-боем, толкнувшим защитника ЦСКА Милана Гайича во время матча 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

«Раз КДК будет разбирать этот эпизод и просит нашего мнения, то придем и выскажем позицию, закон есть закон. Хотелось бы, конечно, обсуждать футбол, а не то, как и кто тянет время, но если других тем нет, то вынуждены отнестись к этому с пониманием. С нашей точки зрения, парень, подающий мячи, выполнял свою работу, а эпизод не имел каких-либо серьезных последствий», — цитирует Зеленова Metaratings.ru.

Бол-бой толкнул защитника Гайича во время матча 11-го тура РПЛ против «Спартака».

Сербский футболист вышел за пределы поля, чтобы взять укатившийся мяч. Он проигнорировал бол-боя, который протянул ему мяч. После этого бол-бой толкнул его в плечо, из-за чего футболист упал.