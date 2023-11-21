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Сегодня, 10:20

Жирков объяснил, для чего обучается на тренерскую лицензию

Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
Юрий Жирков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший защитник сборной России Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» объяснил, почему решил пройти обучение на тренерскую лицензию в академии РФС.

— Для вас работа тренером — это мечта?

— Нет. Пока не знаю, буду ли работать тренером или нет.

— А зачем вам лицензия?

— Может быть, она понадобится в будущем. Может быть, захочу поработать тренером. Все равно надо иметь тренерскую лицензию, а потом через год-два продлевать. Позвали на обучение, решил попробовать. Думал, что будет легче.

Ранее Жирков рассказал, как проходит его обучение на тренерскую лицензию.

В феврале этого года Жирков объявил о завершении карьеры. Последним клубом 40-летнего игрока стали «Химки». Кроме того, он выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит».

Юрий Жирков
Футбол
РФС
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