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16 марта, 21:15

Зиньковский не смог объяснить цитату Стэтхема, которую использовал Абаскаль

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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал цитату главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, которую он использовал в своих социальных сетях.

Фраза испанского специалиста: «Собака пытается стать волком, но она всегда будет лишь собакой».

«Не знаю, как ответить. Это цитата Джейсона Стэтхема. Я не знаю, кому это был посыл, поэтому не могу придумать ответ», — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».

После 20 туров чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 31 очко.

Абаскаль возглавляет красно-белых с июня 2022 года.

Источник: «РБ Спорт»
Антон Зиньковский
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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