Зиньковский не смог объяснить цитату Стэтхема, которую использовал Абаскаль

16 марта, 21:15
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал цитату главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, которую он использовал в своих социальных сетях.
Фраза испанского специалиста: «Собака пытается стать волком, но она всегда будет лишь собакой».
«Не знаю, как ответить. Это цитата Джейсона Стэтхема. Я не знаю, кому это был посыл, поэтому не могу придумать ответ», — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».
После 20 туров чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 31 очко.
Абаскаль возглавляет красно-белых с июня 2022 года.