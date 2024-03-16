Зиньковский не смог объяснить цитату Стэтхема, которую использовал Абаскаль

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал цитату главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, которую он использовал в своих социальных сетях.

Фраза испанского специалиста: «Собака пытается стать волком, но она всегда будет лишь собакой».

«Не знаю, как ответить. Это цитата Джейсона Стэтхема. Я не знаю, кому это был посыл, поэтому не могу придумать ответ», — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».

После 20 туров чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 31 очко.

Абаскаль возглавляет красно-белых с июня 2022 года.