Тихонов: «Спартак»? Тренер должен быть готов психологически. У меня есть команда»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на то, что экс-футболист «Спартака» Егор Титов предложил его на пост наставника красно-белых.

«Мы все — спартаковцы. Но тренер должен быть готов к «Спартаку» психологически. На это нужно время. Тренер для работы в «Спартаке» должен все знать о футболе. Это не так просто. Но даже если он знает все, может не сложиться в коллективе или с футболистами. Да даже по везению. Везение играет большую роль в футболе. Готов ли я к «Спартаку»? Сейчас я тренер «Енисея», у меня есть команда», — сказал Тихонов «СЭ».

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера клуба стал бывший ассистент испанца Владимир Слишкович.