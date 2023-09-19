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Сегодня, 14:32

Зобнин избежал травмы в матче с «Сочи»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Роман Зобнин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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По информации «СЭ», полузащитник «Спартака» Роман Зобнин избежал травмы в матче 8-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0). В понедельник игрок прошел процедуру МРТ, которое не выявило у футболиста серьезного повреждения.

Зобнин был заменен на 46-й минуте матча, вместо него на поле вышел Данил Пруцев.

29-летний полузащитник выступает за «Спартак» с июля 2016 года. Всего он провел за московский клуб 230 матчей, забил 16 мячей и отдал 18 результативных передач.

Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
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